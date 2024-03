Baseball: Cairese Under 12 in crescita nella Western League, la Serie C si prepara al campionato

Boves. Domenica 25 febbraio si è conclusa a Boves la prima fase del campionato indoor della Western League, un percorso che ha fatto crescere il gruppo della Cairese e in cui la squadra ha perso un po’ di timidezza, tanto che domenica dopo domenica ha preso coscienza di sé aumentando l’autostima e vendendo cara la pelle.

Nel primo incontro della giornata, giocato contro la giovane formazione del Settimo, i valbormidesi hanno strappato la vittoria in rimonta, sfruttando le valide di Quattrocchi, Veglia e Melis, trascinati dai veterani Aiace e Pacenza. Risultato finale 8 a 7.

In gara due, altra storia, partiti in sordina, i biancorossi non sono riusciti a contenere la superiorità dei Bees di Avigliana ed è arrivata la sconfitta per 10 a 4, nonostante la splendida prova di Marzulli.

Gara tre vede come avversari i piemontesi del Mondovì. La squadra cairese parte bene e passa in vantaggio: vanno a segno Ghione e Diop, spinti da Aiace e Raimondo; l’ultima ripresa si presta bene quale sceneggiatura per un film: la splendida e lunga battuta di Pacenza, che avrebbe dato la vittoria matematica ai biancorossi, per pochi centimetri viene giudicata non buona e per il gioco della sorte il Mondovì, nell’attacco successivo, risponde con il fuoricampo di Pomogranato che decreta il pareggio 4 a 4.

La gara conclusiva risulta la più interessante con belle giocate da parte di entrambe le formazioni. Picciotto in attacco molto determinato ma altrettanto sfortunato colpisce forte ma trova, sulla sua strada, i guanti avversari; tra le belle giocate degna di menzione lo splendido doppio gioco firmato da Aiace, Marzullo e Raimondo.

La vittoria va al Boves con il punteggio di 3 a 2, ma la percezione che la strada sia quella giusta si percepisce dalle dichiarazioni dei tecnici: “Certo c’è ancora molto da lavorare, ma stiamo crescendo, l’inserimento di Raimondo (in prestito dai Genova Brothers) aggiunge esperienza al gruppo e con Aiace, Pacenza e Marzullo daranno il giusto sostegno alle giovani leve al loro esordio nella categoria”.

Prossimo impegno domenica 17 Marzo a Novara per le finali della Western League.

Esordio anche per i ragazzi della Serie C della Cairese che giocano sul diamante di Nizza la prima partita stagionale contro il Cavigal. Giornata positiva, ottima la prova dei lanciatori, ancora un po’ di ruggine in attacco, ma positiva la prestazione di tutta la squadra. Risultato in pareggio 5 a 5

Prossimo impegno domenica 10 marzo sul diamante di Cairo Montenotte contro il Boves.

La Serie C della Cairese in Francia

Il manager Bellino da le ultime raccomandazioni

Risultati della giornata

Classifica finale della Western League