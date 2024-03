Bardineto, Pasqua in famiglia per il bimbo ustionato

Bardineto. Passerà la Pasqua con la mamma, il papà, il fratellino Elia e lo zio Samuele il piccolo Angelo, il bambino ustionato a Bardineto per un probabile ritorno di fiamma del camino.

Come sempre, ad aggiornare circa le sue condizioni di salute è il sindaco di Bardineto Franca Mattiauda: “Le cure continuano presso l’istituto Gaslini in collaborazione anche con Villla Scassi di Genova – spiega il primo cittadino – Riferisce il papà che la prossima medicazione sarà lunedì, quindi Angelo trascorrerà la Pasqua in tranquillità con la sua mamma, il papà, il piccolo Elia e lo zio Samuele, tutti in attesa della nascita ormai prossima di un altro maschietto, Aron”.

“Ogni sera, sempre sorridente, saluta i suoi amici in diretta sui social, ovviamente seguito da un familiare. Prossimamente è previsto almeno ancora un intervento chirurgico mentre vengono effettuati medicazioni e controlli quasi giornalieri”.