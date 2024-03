Bardineto, al Gaslini il piccolo Angelo riceve la visita di Andrea Pirlo 

Bardineto. Incontro speciale al Gaslini per il piccolo Angelo, il bimbo di otto anni di Bardineto ricoverato nell’ospedale genovese da settimane dopo un brutto incidente domestico a causa del quale è rimasto gravemente ustionato.

Andrea Pirlo, l’attuale allenatore della Sampdoria, ha fatto visita anche a lui donandogli un uovo di Pasqua blucerchiato.

Il bambino sta meglio anche se la sua degenza sarà ancora lunga, ma il sorriso per la bella sorpresa non gli è certo mancato. Soprattutto perché, come il papà, attraverso la sua fede rossonera ha rivisto Pirlo come l’inossidabile centrocampista del Milan per un decennio indimenticabile!