Bandiere rossoverdi: Cham fa 200 presenze con lo Speranza, 100 per capitan Orsolini

Domenica di festa in casa Speranza. La società rossoverde ha celebrato le sue bandiere prima della partita contro il Lido Square tra le mura amiche del Briano del Santuario.

Il presidente Bruno Bruzzone e il vicepresidente Andy Calopristi hanno regalato una targa celebrativa a due pilastri della rosa di mister Davide Girgenti. Il difensore Nicola Orsolini ha tagliato, da capitano, il traguardo delle 100 presenze. Ancora meglio ha fatto Ebrima Cham: per lui nove stagioni e 200 partite.

Festa anche sul campo, visto che la squadra ha rifilato un sonoro 6 a 0 agli avversari salendo a quota 37 punti. I rossoverdi sono ancora in corsa per la qualificazione ai playoff. Per raggiungerli, bisognerà anzitutto ribaltare l’1 a 0 da cui si ripartirà nel recupero contro il Savona del match rinviato per pioggia.