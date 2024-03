Autostrade in tilt, Pasa: “Politica immobile. Regione e Ministero diano risposte serie a cittadini, lavoratori, studenti e imprese”

Savona. “La Regione Liguria e il Ministero delle infrastrutture diano risposte serie alla provincia di Savona, ai cittadini, ai lavoratori, agli studenti e alle imprese”. A chiederlo è il segretario provinciale di Cgil Andrea Pasa alla luce dell’ennesimo pomeriggio “di code e di strade e autostrade bloccate da e per la Riviera di Ponente e verso Torino con il tratto Savona-Altare dell’A6 completamente bloccato e che continua a non avere la corsia d’emergenza”.

Secondo Pasa “sulle infrastrutture savonesi la politica regionale e nazionale è immobile da troppo tempo mentre nel resto della Regione gli investimenti e i cantieri vanno avanti. Aurelia Bis, il potenziamento delle reti ferroviarie Savona-Torino e Savona-Alessandria e di ponente, la Carcare-Predosa e il ripristino delle Funivie insieme alla messa in sicurezza del tratto autostradale Savona-Altare non sono più rinviabili né va del diritto alla mobilità di migliaia di cittadini, il diritto alla salute, sicurezza, dello studio e del lavoro”.

“Non servono più passerelle politiche e impegni disattesi, servono risposte concrete e serve una volta per tutte fare ripartite i cantieri in itinere e definire i progetti per le infrastrutture strategiche. Servono scelte politiche in cui anche la Provincia di Savona deve essere parte integrante e non lasciata al proprio destino. Per questo c’è sempre più necessità di una politica locale autorevole e una Provincia che prenda risposte e non ‘pacche sulla spalla'” .