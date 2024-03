Atletica Savona sugli scudi al “Corri, Salta, Lancia” di Varazze

Savona. Domenica 24 marzo, a Varazze, è andata in scena una bella giornata dedicata all’atletica leggera, in occasione dell’ottava edizione del “Trofeo Corri Salta Lancia in Parasio”, al quale hanno partecipato con grande entusiasmo gli esordienti e i ragazzi dell’Atletica Savona, ottenendo ottimi risultati.

Nel biathlon, categoria Esordienti femminile, si è distinta Teresa Odera, salita sul terzo gradino del podio con 762 punti.

Nel triathlon Ragazzi ha conquistato un ottimo quinto posto Tommaso Salvati con 1090 punti.

In pista da parte di tutti i giovani atleti savonesi grande impegno e tanta voglia di crescere.

