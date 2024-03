Atletica leggera, Flavio Bertuzzo si fa onore al campionato europeo Master in Polonia

Cairo Montenotte. Per Flavio Bertuzzo è stata un’altra bella avventura la partecipazione al 14° campionato europeo Master indoor e di lanci invernali, disputato ancora una volta a Toruń, in Polonia, dal 17 al 23 marzo.

“Nella stessa località – racconta il tesserato dell’Atletica Cairo – l’anno scorso avevo partecipato al campionato mondiale. Il campionato è stato caratterizzato da pioggia, nevischio, vento gelido e temperature tra i -3° e il poco sopra lo 0°; solo la mattina della gara di disco si è visto un pallido sole e si è avuta una temperatura più mite. Ho disputato quattro gare, tutte di lanci, e precisamente giavellotto, disco, martello e martello maniglia corta”.

“Purtroppo – prosegue – sono arrivato a questo appuntamento in ritardo di condizione e con la spalla destra malandata per un infortunio patito pochi giorni prima della partenza per la Polonia. Il problema alla spalla mi ha impedito di esprimermi al meglio nel giavellotto, dove comunque mi sono piazzato undicesimo. Bene sono andate invece le altre gare, nelle quali ho ottenuto il mio primato stagionale, classificandomi sedicesimo nel martello e diciasettesimo sia nel disco che nel martello maniglia corta”.

Molto qualificata la partecipazione grazie alla presenza di numerosi atleti con un passato glorioso tra gli assoluti, molti dei quali vincitori di medaglie a Europei, Mondiali ed Olimpiadi. “Gareggiare con la maglia della Nazionale è sempre un grande onore e lo è ancora di più per chi non è più giovane come noi Master. Per me è stata la trentatreesima occasione di indossarla, tra Europei, Mondiali e Giochi Master (l’equivalente delle Olimpiadi) per un totale di quasi 250 presenze/gara” conclude Bertuzzo.