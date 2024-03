Assistenza agli anziani, a Savona un corso gratuito per la formazioni di badanti

Savona. Con l’aumento dell’aspettativa di vita, la domanda di un’adeguata assistenza agli anziani a domicilio sta diventando sempre più diffusa. Questo ha un impatto significativo sulle famiglie ed è per questo che la Regione Liguria ha destinato anche per il 2024 dei fondi per promuovere l’assistenza domiciliare.

Colf e badanti non si improvvisano, e per supportare queste figure nella cura per gli anziani, Associazione “For Life” organizza a Savona un corso gratuito intensivo in presenza, per formare queste figure.

L’iniziativa, con il patrocino del Comune di Savona, è di utilità sociale. E’ rivolta sia a chi ha già esperienza in questo lavoro, sia a chi si avvicina per la prima volta. Docenti esperti accompagneranno i partecipanti nel percorso formativo e a tutti i frequentanti per almeno l’80 per cento delle lezioni otterranno al termine un attestato di partecipazione.

Il programma si articola nella prima parte su tutti gli aspetti che riguardano l’assistenza all’anziano, e prosegue nella seconda parte sulle altre mansioni domestiche e varie responsabilità. Il corso partirà il 16 aprile, per iscrizioni (aperte dal 3 aprile) o per avere informazioni è possibile contattare il numero 351.3838335 (Vittoria), oppure scrivere a info.associazioneforlife@gmail.com.