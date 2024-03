Arte Genova mette all’asta 11 immobili: c’è anche l’ex centro Alzheimer di Varazze

Genova. C’è anche l’ex centro Alzheimer di Varazze tra le 11 unità immobiliari che Arte Genova ha deciso di mettere all’asta senza vincolo di destinazione all’edilizia residenziale sociale.

Si tratta di due ex ospedali, una ex Rsa, ville con parchi e giardini, un negozio, terreni e anche una stazione di rifornimento, alcune derivanti ancora dall’operazione voluta dalla giunta Burlando per risanare le casse della sanità ligure. I beni in vendita sono anche Genova, ad Arenzano, La Spezia, Levanto, Masone, Recco, Ronco Scrivia.

Gli importi a base d’asta vanno dai 1,99 milioni di euro per l’ex centro Varazze ai 15mila euro di un terreno in località Levaggiorosso a Levanto. L’ex ospedale di Villa Ansaldo a Recco, in vendita dai 298mila euro in su, è vincolato all’uso residenziale ed è soggetto a diritto di prelazione in quanto di interesse storico-archeologico. Sottoposta al diritto di prelazione da parte dell’attuale locatario anche la stazione di rifornimento di via Pegli. Tra gli immobili all’asta ci sono anche l’ex ospedale Maria Teresa di Arenzano a partire da 1,35 milioni di euro e due ville a Masone (via Podestà, base 353mila) e Cornigliano (viale Casanova, si parte da 310mila).

Le offerte andranno presentate entro e non oltre le ore 16.00 di lunedì 15 aprile 2024 presso la sede di Arte Genova in via Bernardo Castello 3. Andranno consegnate due buste chiuse e sigillate che dovranno contenere rispettivamente la documentazione amministrativa (copia del disciplinare sottoscritta per accettazione, scaricabile qui, e assegno circolare non trasferibile intestato ad Arte Genova di importo pari al 10% del prezzo posto a base di gara dell’unità immobiliare) e il modulo di dichiarazione di offerta economica (scaricabile qui) insieme a fotocopia del documento di identità. Qui il bando con l’invito a offrire.

Le buste saranno aperte in seduta pubblica il 17 aprile 2024. Gli immobili verranno aggiudicati al miglior offerente: in caso di offerte identiche i soggetti saranno invitati a effettuare una nuova offerta entro cinque giorni (in caso di ulteriore pareggio si procede al sorteggio).

