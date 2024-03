Appartamenti, auto e azioni: l’Antimafia confisca “tesoretto” da 900mila euro ad un imprenditore

Liguria. La Direzione Investigativa Antimafia ha confiscato beni per un valore di circa 900mila euro a un 73enne originario di Terlizzi, in provincia di Bari, da tempo radicato nel capoluogo ligure e titolare di numerose società attive nel settore della lavorazione e vendita di ferro e rottami.

La Dia ha dato esecuzione a un decreto emesso dal tribunale di Genova al termine del giudizio di primo grado, confiscando due appartamenti di lusso a Genova e Viareggio, un’auto e diversi rapporti finanziari. Valore totale, come detto, circa 900mila euro. Per l’uomo era già stato emesso un provvedimento di sequestro di beni per 300mila euro a novembre 2023.

Il personale della Direzione Investigativa Antimafia ha portato avanti le indagini attraverso complessi e delicati accertamenti patrimoniali con cui hanno ricostruito il patrimonio che il 73enne avrebbe costruito negli ultimi quarant’anni in modo illegale. L’inchiesta ha portato alla luce collegamenti con esponenti della criminalità organizzata e numerosi prestanome cui erano state intestate le società.

Per l’uomo, fa sapere la Dia in una nota, è stata riconosciuta anche la cosiddetta “pericolosità sociale generica”, perché riconosciuto colpevole del reato di bancarotta fraudolenta e di diversi reati tributari tra cui l’omessa dichiarazione, frode fiscale e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti.