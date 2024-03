Apm Terminal, prorogato di 30 mesi il contratto a venti lavoratori

Vado Ligure. Fitcisl e Uiltrasporti hanno firmato l’accordo in deroga per il rinnovo di altri 30 mesi del contratto a tempo determinato di 20 dipendenti di Apm Terminal a Vado Ligure.

“Chiedendo la loro stabilizzazione all’azienda sono emersi dati riguardanti il calo dei traffici derivanti dalla situazione geopolitica per la crisi nel Mar Rosso conseguenza della guerra in medio oriente – hanno commentato Danilo Causa della Fit Cisl e Franco Paparusso della Uil trasporti -. Rimaniamo quindi dubbiosi sul progetto di assunzione di 40 lavoratori come previsto dall’accordo del 2019 confederale e di categoria”.

“Abbiamo informato i lavoratori dei tempi di scadenza del rinnovo e che questo accordo garantiva loro la priorità in caso di assunzioni a tempo indeterminato. Speriamo che presto i traffici riprendano”.

“La Filt Cgil non ha firmato l’accordo, rispettiamo la loro legittima scelta in quanto alcune delle loro perplessità sono anche le nostre – proseguono -. Ma di fronte alla scelta di assicurare una continuità lavorativa ai lavoratori abbiamo deciso di firmare l’accodo in deroga rispettando le normative di leggi previste”.

“Saremo molto vigili su quello che succederà nei prossimi mesi in azienda, avendo anche fissato l’impegno di incontrarci a ottobre per valutare la situazione aziendale, per fa sì che il senso di responsabilità innanzitutto dei lavoratori e Ooss firmatarie non sia stato inutile”, concludono.