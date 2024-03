Annalisa vola a Parigi per il remix di “Sinceramente” con Bob Sinclair

Savona. Annalisa inarrestabile: alla sua ascesa indiscussa come pop star ormai internazionale si va ad aggiungere la collaborazione e l’onore di realizzare un feat con il disc jockey francese Bob Sinclair. Pochi gli artisti italiani che hanno lavorato con lui ma la cantante di origine carcarese l’ha conquistato, volando nel suo studio a Parigi dove lui l’ha accolta con entusiasmo e si è messo all’opera per un “remix for the queen”, ossia per la regina come la considera il dj di fama mondiale.

Dopo il successo recente del brano “Ti sento” con Antonella Ruggiero, e quello più datato con Raffaella Carrà, “A far l’amore comincia tu”, ecco che Bob mette le mani su un’altra grande voce femminile italiana: “Sinceramente” dalla versione sanremese sarà presto ascoltata in chiave disco con tutti i presupposti che si trasformi in un tormentone dell’estate 2024. Annalisa rules, quindi, ovvero domina, come già lo scorso anno in cui è stata davvero leader indiscussa.

I due artisti, su Instagram, hanno pubblicato un divertente reel congiunto che mostra il loro incontro e la produzione della nuova canzone. Il producer d’oltralpe ha al suo attivo nove album in studio, molti singoli e le hit che hanno scalato le classifiche come Love generation, Sound of freedom e World Hold On. Nel 2020 era stato ospite ad Alassio dove aveva firmato la piastrella posta sul Muretto.