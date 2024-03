Andora piange la scomparsa di Giovanni Bianco, storico agricoltore e una vita nel sociale

Andora piange la scomparsa di Giovanni Bianco, un andorese molto amato e stimato: aveva 83 anni. Storico agricoltore della piana, alpino, fortemente impegnato nel sociale sia come aderente a gruppo missionario in Africa quanto per la sua attività nella Parrocchia di San Giovanni, che lo ha visto fra i fondatori e realizzatori delle opere parrocchiali.

“Uomo mite e concreto, carismatico e dai profondi valori ha praticato fino all’ultimo, con grande passione, l’agricoltura tradizionale” lo ricordano con affetto. E’ stato Cavaliere delle donazioni di sangue, custode con la famiglia delle feste liturgiche del Santo Patrono a Borgo Castello.

Giovanni Bianco era fratello di don Angelo Bianco missionario morto giovane in Costa D’Avorio dopo aver promosso cooperative di lavoro agricolo e nell’allevamento che ancor oggi garantiscono autonomia ai locali.

Lascia l’amatissima moglie Adele e i cinque figli: Anna, presidente della Pro Loco Andora, Antonietta, Guido, Angelo anche essi impegnati nel volontariato e Edmondo, sacerdote, che celebrerà le esequie del padre domani, 15 marzo, alle ore 15.00, nella chiesa di San Giovanni ad Andora. Per l’ultimo saluto sarà circondato anche dagli amici e dai numerosissimi nipoti e pronipoti di cui è stato nonno e zio amorevole.

Il sindaco Mauro Demichelis lo ricorda come un uomo “che ha saputo praticare quei valori che rendono una comunità più coesa e unita. Giovanni Bianco ha vissuto pienamente la sua vita, dividendosi fra l’amore per la famiglia, le attività sociali e il lavoro, esponente di quella cultura e saggezza contadina e di una agricoltura tradizionale che ha praticato con passione fino all’ultimo”.

“Animato da una profonda fede, sapeva trasmettere la sua forza d’animo e i suoi valori fra i quali l’accoglienza e l’altruismo disinteressato. Non si è mai sottratto ad operare per il bene di Andora. Siamo vicini alla moglie Adele, ai figli e alla sua grande famiglia in questo momento di grande dolore”.

“La Pro Loco Andora si stringe alla presidente Anna Bianco e a tutta la sua meravigliosa famiglia per la perdita del caro papà Giovanni. La sua grande disponibilità e il suo amore per Andora sono per noi un grande esempio” il messaggio della Pro Loco andorese.

“Il contadino più sorridente della Val Merula, un alpino dal cuore grande, un nonno divertente, un volontario sempre pronto a donare qualcosa… – il ricordo della figlia Anna -. Un papà che ha gettato basi per una grande bella famiglia, che si stringe nel dolore ma che guarda avanti pronta a mettere in campo i tuoi insegnamenti”.