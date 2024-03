Anche gli studenti del Calasanzio al convegno “Generation equality: Oltre gli stereotipi di genere attraverso lo sport”

Savona. L’8 marzo 2024, proprio in occasione della Giornata internazionale della donna, una congrua rappresentanza di studenti provenienti dagli Istituti di istruzione secondaria superiore di primo e secondo grado, tra i quali il Liceo Calasanzio e varie associazioni sportive hanno partecipato, presso la Sala della Sibilla al Priamar di Savona al convegno “Generation equality: Oltre gli stereotipi di genere attraverso lo sport”.

Più di 240 fra studenti, atleti e accompagnatori hanno avuto modo di partecipare ad un tavolo di lavoro articolato secondo un programma di attività e confronti tra studenti divisi in gruppi e chiamati ad elaborare proposte e domande da presentare e di cui discutere in fase finale con il Ministro Andrea Abodi.

Il convegno è stato organizzato e curato dalla Presidente del Consiglio Nazione dei Giovani Maria Cristina Rosaria Pisani in collaborazione con l’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia.

L’iniziativa era mirata, insieme ai molti spunti di dibattito offerti, ad evidenziare come lo sport possa contribuire a sviluppare risorse ed occasioni per superare le disuguaglianze di genere legate non solo alle attività sportive ed agonistiche abbattendone gli stereotipi, ma anche, trasversalmente, al lavoro, all’istruzione, alla famiglia.

Ecco le impressioni di alcuni dei ragazzi del Calasanzio che hanno aderito all’iniziativa accompagnati dalle prof.sse di Scienze motorie Stefania Resio e Maria Lambertini:

“È stato molto interessante lavorare con compagni di altre scuole e diverse età. Ancora più commovente è stato sentire le parole dei ragazzi affetti da disabilità che hanno avuto modo di esprimere le loro opinioni ed emozioni. Sono stati un esempio per tutti noi e credo che questa giornata abbia dato spunti interessanti alla provincia su come procedere. Ognuno di noi, nel suo piccolo, può fare tanto” (Alexandra Botta: 5°E Linguistico).

“Trovo che sia stato molto interessante e anche saggio includere i giovani in questa iniziativa in quanto siamo il futuro e abbiamo bisogno di essere ascoltati; inoltre abbiamo una mentalità molto aperta e con essa cerchiamo di migliorare, nel nostro piccolo, la società e la mentalità” (Agnese Revello, 4° Classico).

“Personalmente credo che sia stata un’ottima occasione per rendersi consapevoli dell’importanza di questi temi e per sviluppare idee e proposte per cercare di cambiare la condizione di chiusura mentale che abbiamo ancora oggi in Italia rispetto alle questioni di genere” (Alessandro Fracchia, 5°B Scientifico).

Molto apprezzato è risultato il momento di condivisione e confronto con il Ministro Abodi che ha dato ai ragazzi la possibilità di esprimere il proprio punto di vista, interagendo e dialogando con loro in un clima disteso e di disponibilità all’ascolto di cui spesso le nostre giovani generazioni reclamano l’esigenza.