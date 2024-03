Amministrative, Alleanza Verdi e Sinistra: “Basta accordi con la destra, serve un’alternativa”

Savona. “In vista delle prossime elezioni amministrative, l’Alleanza Verdi e Sinistra esprime preoccupazione per la mancanza di un tavolo politico unito delle forze progressiste. Notiamo con dispiacere che il PD e altre formazioni del centrosinistra sembrano preferire accordi con la destra, come nel caso di Finale Ligure o in continuità con la fallimentare amministrazione uscente come a Vado Ligure senza una sostanziale presa di posizione contraria ad un progetto deleterio come quello del rigassificatore”. Lo dichiarano Walter Sparso, segretario provinciale Sinistra Italiana

e Loredana Gallo, portavoce Europa Verde Savona.

“Queste operazioni, mirate alla conservazione del potere per il potere stesso, vanno rigettate – proseguono -. Contrariamente, crediamo che sia essenziale puntare sul coinvolgimento attivo dei cittadini e delle forze civiche e politiche per costruire un approccio duraturo e centrato sul bene comune”.

“L’esperienza positiva del comune di Savona e le recenti elezioni regionali in Sardegna dimostrano chiaramente che solo progetti credibili e chiari nei contenuti possono ottenere il sostegno degli elettori. Per questo – concludono -, ci impegniamo nella costruzione di liste che pongano al centro il bene comune e la tutela dell’ambiente”.