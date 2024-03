Amici, conoscenti e mondo politico stretti nel ricordo di Simone Rossi: “La sua scomparsa lascia un vuoto”

Alassio. Incredulità, che si traduce in centinaia di messaggi, intrisi di sentimento. “Senza parole” è il leitmotiv che lega i tanti ricordi, social e non, dedicati a Simone Rossi il giorno dopo la notizia della sua scomparsa.

Rossi, 43 anni, si trovava con altre 5 persone a Monesi quando, durante un’escursione, il gruppo è stato travolto da una valanga. Mentre gli altri sono riusciti a salvarsi, purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

E la notizia si è sparsa velocemente per le vie e i caruggi di Alassio, dove amici e conoscenti si sono stretti idealmente attorno alla famiglia.

“Una vera e propria tragedia”, “una disgrazia”, si legge sui social, dove tutti sono concordi: “La scomparsa di Simone lascia un enorme vuoto ad Alassio ed in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di avere a che fare con lui”.

Chi ben lo conosceva lo ricorda come “un ragazzo buono e sempre corretto con tutti. Un grande lavoratore e un giovane impegnato in politica perché spinto solo da passione per la sua città”.

Le parole del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti: “Purtroppo ci hanno comunicato poco fa che uno dei quattro escursioni travolti dalla valanga oggi a Monesi, nel ponente Ligure, non ce l’ha fatta. Siamo vicini alla famiglia della vittima in questo momento di dolore. Le altre tre persone coinvolte, prontamente soccorse, stanno fortunatamente bene. La tragedia di oggi deve ricordare a tutti di evitare di mettersi a rischio con condizioni meteo difficili: nella zona infatti era stata diramata sia una allerta arancione per pioggia, sia una specifica allerta arancione per valanghe. Non vogliamo più piangere una giovane vittima come questa sera”.

Il cordoglio del vice presidente di Regione Liguria Alessandro Piana: “Una tragica notizia che ci lascia senza parole. Sentite condoglianze alla sua famiglia e una preghiera per lui”.

Il messaggio dell’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone: “Ci è appena stato comunicato il decesso dell’escursionista travolto quest’oggi da una slavina a Monesi di Triora insieme ad altri tre suoi colleghi che fortunatamente stanno tutti bene. La Protezione Civile della Liguria si unisce al cordoglio dei familiari del ragazzo che hanno già ricevuto la notizia della tragedia dal personale sanitario del Santa Corona di Pietra Ligure. Una giornata di allerta meteo che si conclude, purtroppo, nel modo più triste per tutti noi”.

Il segretario provinciale della Lega Savona Sara Foscolo: “Ciao Simone, te ne sei andato troppo presto. Ancora non riesco a crederci. Fai buon viaggio. A noi resterà sempre nel cuore il tuo sorriso”.

Il noto gruppo Facebook Alassiowood: “La nostra città è stata colpita da un grave lutto: ci uniamo al dolore e alla preghiera della famiglia di Simone. La pagina, in segno di rispetto, resterà inattiva per 2 giorni”.

Molto conosciuto in tutto il ponente e in particolare nella sua città, Rossi, in quota Lega, aveva ricoperto il ruolo di assessore a Turismo e Sport con il sindaco Enzo Canepa e il ruolo di vice presidente del consiglio e consigliere di minoranza, nel quinquennio passato.

Cresciuto a Moglio, sopra Alassio, era proprietario di un rinomato frantoio a San Damiano. Un giovane amante dello sport, dalle escursioni in montagna alla bici, e della vita all’aria aperta.