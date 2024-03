Altra frana e nuovo stop: chiusa la Sp8 tra Finale e Vezzi Portio, traffico interdetto

Savona. Ancora pesanti disagi dovuti a frane nel savonese. Dopo la chiusura della via Aurelia a Noli ed un cedimento stradale a Quiliano, è stata chiusa temporaneamente anche la Sp8.

Tra Finale e Vezzi Portio, dunque, traffico interdetto in entrambe le direzioni a causa di massi e detriti che hanno invaso la carreggiata.

Sul posto, i vigili del fuoco, gli uomini della protezione civile e personale del Comune finalese.

Ma sono diverse le frane e gli smottamenti, di piccola e media entità, che si stanno verificando in tutta la provincia da Savona (una, in particolare, con strada chiusa, in via Molinero) fino ad Albenga.