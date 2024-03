Altare, una clinica antistress al posto dell’ex Savam? Arriva la proposta dal gruppo imprenditoriale di Nuova Terme Vallechiara

Altare. Una clinica antistress al posto dell’ex Savam? La proposta arriva dal gruppo imprenditoriale italo arabo che sta per riaprire lo stabilimento dell’acqua Vallechiara, da tempo presente sul territorio e interessato ad un piano di sviluppo del paese in cui ha stabilito una delle sue sedi. A confermare l’intenzione è l’amministratore unico della società, Tarek Khamis: “Mesi fa abbiamo iniziato a valutare l’ipotesi di rilevare il sito di Città del Vetro e di attivare un percorso di rigenerazione urbana. Ad oggi la società è in liquidazione e abbiamo avuto contatti con il curatore fallimentare che ci ha chiesto di formalizzare una proposta economica, già redatta. Se dovesse venire accettata sarebbe quindi nostra volontà avviare l’iter di riqualificazione per trasformare l’ex vetreria in un punto di riferimento nazionale del turismo legato al benessere”.

Per ora non si conosce ancora il reale progetto, ma sempre l’imprenditore spiega che si tratterebbe di “un resort di lusso, con la presenza di medici per curare le patologie legate allo stress ma soprattutto professionisti che porterebbero gli ospiti al rilassamento graduale, grazie alla meditazione in un ambiente tranquillo, all’attività fisica, all’educazione alimentare, con esperti nutrizionisti e vere e proprie tecniche di remise en forme. A tutto ciò si collegherebbe il territorio circostante, con molti spazi verdi, la vicinanza del mare e degli Appennini, un insieme di elementi da valorizzare anche in un’ottica di sviluppo comprensoriale”. E conclude: “Siamo ormai affezionati ad Altare e se si potrà vorremmo sostenere il miglioramento del paese per il bene della sua comunità”.

“Se andasse in porto saremmo davvero lieti di questa opportunità che, oltre ad incrementare il turismo riqualificherebbe il centro abitato – commenta il sindaco di Altare, Roberto Briano – Siamo a conoscenza dell’intenzione di ampliare gli orizzonti imprenditoriali da parte del gruppo ormai già insediato, attendiamo fiduciosi e saremo a completa disposizione con il nostro contributo in materia di autorizzazioni e consulenza, come del resto anche gli organi sovracomunali. Per noi significherebbe rimarginare una ferita aperta da troppi anni, e non possiamo che augurarci di vedere presto l’ex Savam trasformata in un’area nuovamente qualificante e produttiva”.