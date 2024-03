Altare, la consigliera Rita Scotti torna sulla chiusura dell’accesso alla Fonte del Lupo

Altare. Fonte del Lupo inaccessibile, il consigliere indipendente Rita Scotti torna sulla questione che aveva già portato in Consiglio comunale con un’interrogazione alcuni mesi fa.

Il sindaco Briano, in un articolo di alcune settimane fa, aveva dichiarato che “quello a cui si riferisce la Scotti non è la sorgente ma un “troppo pieno” di una vasca. Essendoci siccità non è più possibile approvvigionarsi in quel punto, inoltre la via di accesso è su un terreno privato e i proprietari (Nuova Terme Vallechiara, ndr) hanno deciso di chiuderla per motivi di sicurezza, anche perché non c’è acqua in questo momento, ragione di più per non andarci”.

Ecco la replica del consigliere Scotti: “Spiace dover constatare ancora una volta che il sindaco fornisca le versioni che più gli convengono. Un momento di siccità non è un motivo per rinunciare ad una servitù di passaggio “pubblica” che per definizione riguarda un terreno privato. Già in passato si era verificato un tentativo simile da parte di un precedente proprietario, ma l’amministrazione dell’epoca era subito intervenuta a far riaprire la strada nell’interesse della collettività che da sempre si riforniva dal troppo pieno della vasca. Allibisce che il “primo” cittadino finga di non sapere queste cose. Ma ormai sappiamo bene che lui ha ben altre priorità da accudire, purtroppo non sempre in linea con quelle degli altaresi”.