Altare, ad aprile l’inaugurazione della Nuova Terme Vallechiara con impianti ad alta tecnologia e all’avanguardia

Altare. Quasi tutto pronto alla Nuova Terme Vallechiara di Altare per l’avvio della produzione. Come spiega l’amministratore unico Tarek Khamis, “ad aprile è prevista l’inaugurazione dello stabilimento inattivo dal 2017 che riparte con una veste completamente rinnovata e la gestione italo-araba. Sicurezza, affidabilità e alti standard qualitativi sono gli ingredienti principali della sfida aziendale, che ha investito milioni di euro nel progetto di cui solo cinque per l’impianto ultra sofisticato e all’avanguardia per la sanificazione dell’acqua. Coinvolgeremo il mondo politico e imprenditoriale locale ed estero per partire, speriamo, sotto il miglior auspicio”.

Con i macchinari che hanno popolato la struttura la stima è quella di arrivare a sessanta milioni di bottiglie all’anno, con una differenziazione dettagliata della capacità: quattro infatti i contenitori, in vetro e pet, da un litro e mezzo, un litro, mezzo litro e duecento millilitri, una soluzione non utilizzata in Italia ma molto richiesta nei Paesi asiatici dov’è convogliata l’ottanta per cento della produzione, con commesse già pattuite nelle città di Dubai e Riyad.

I lavori stanno procedendo e i diciotto dipendenti assunti (che a breve saranno 36, tutti legati alla storia dello stabilimento, ndr) stanno predisponendo le linee: “dopo aver coperto le aree destinate ai magazzini delle materie prime certificate Moca per il contatto alimentare e del prodotto finito. Si tratta di un impianto ad alta tecnologia, a basso consumo energetico, con standard di sicurezza sul lavoro ottimali (nessun operatore può intervenire sulle macchine in movimento), a processo chiuso, senza la possibilità di contaminare il prodotto, con sanificazione quotidiana della macchina riempitrice ed esame immediato dell’acqua, periodica anche sui serbatoi”, spiega il general manager Giuseppe Messana.

Le cinque fonti altaresi sono pertanto pronte per dissetare l’Arabia Saudita con acqua dalle proprietà organolettiche ottimali, dal basso residuo fisso e consigliata per la preparazione degli alimenti dei neonati, sia frizzante che naturale anche se, con una battuta, dai vertici aziendali confermano che agli sceicchi piace di più liscia.