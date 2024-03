Allerta meteo, l’assessore Giampedrone: “Terreni saturi d’acqua e a rischio per frane e smottamenti”

Liguria. “La sala operativa della Protezione Civile sta monitorando con attenzione l’andamento dell’allerta e gli effetti che il maltempo potrebbe portare con sé a livello idrogeologico: i terreni saturi d’acqua hanno un maggior rischio di frane e smottamenti”.

Ad affermarlo, facendo il punto della situazione sul maltempo in Liguria, è l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone.

“Stiamo seguendo con attenzione anche la situazione delle persone evacuate, con la protezione civile pronta ad intervenire se necessario. La raccomandazione, come sempre, è quella di prestare la massima attenzione all’evoluzione del meteo, non solo nel Ponente dove è stata diramata l’allerta arancione, ma su tutto il territorio”, ha aggiunto.

Sulla Liguria fenomeni persistenti di intensità debole o moderata, anche a carattere di rovescio, hanno interessato nella notte l’intera regione e sono tuttora in corso. Al momento i massimi di precipitazione si registrano sul Turchino dove insiste una sottile linea di convergenza.

Le conseguenze, per quanto riguarda il savonese, sono relative, per ora, alla chiusura dell’Aurelia a Finale causa frana e ad un cedimento stradale avvenuto a Quiliano.

In conseguenza delle piogge in atto, si stanno registrando rilevanti risposte idrologiche del reticolo idrografico minore in particolare sulla costa del Ponente genovese. Alle piogge delle ultime 6-9 ore hanno risposto la gran parte dei corsi d’acqua del Centro e del Ponente, con deflussi ovunque ampiamente contenuti in alveo. Si segnala la possibilità di nuove risposte del reticolo idrografico minore con possibili locali criticità in corrispondenza delle precipitazioni di maggior intensità.

Precipitazioni nevose si sono registrate sui nivometri dell’estremo Ponente (circa 3cm a Triora) dove la quota neve si è assestata attorno ai 1000-1200 mt

Venti di scirocco forti o di burrasca con raffiche di burrasca forte hanno soffiato e soffiano tuttora sul centro-Levante (Corniolo 65km/h, Portofino 44km/h, Casoni 70km/h con raffiche attorno ai 100km/h; Fontana Fresca 81km/h con raffiche fino a 115km/h).