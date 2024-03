Allerta gialla per temporali nel levante savonese, giovedì venti forti e mareggiate

Liguria. Arpal ha emesso l’allerta gialla per temporali e piogge diffuse sul centro-levante della regione.

L’allerta gialla per temporali scatterà alla mezzanotte e si concluderà alle 15 di domani, giovedì 28 marzo giovedì su bacini medi e piccoli del levante savonese, Genovesato, spezzino e relativo entroterra. Dalle 6 alle 18 di domani allerta gialla idrologica riguarderà i bacini grandi del levante ligure.

La regione è interessata da una perturbazione che dalle prime ore di domani, giovedì, si intensificherà sul centro e il levante, portando precipitazioni diffuse associate a temporali anche localmente forti.

In seguito alle piogge attese e vista l’alta reattività del reticolo idrografico, non si escludono repentini innalzamenti dei livelli idrometrici nei bacini piccoli e medi.

La persistenza delle precipitazioni potrà provocare innalzamenti significativi anche sui corsi d’acqua maggiori, in particolar modo sulle aste del Magra e del Vara.

Situazione:

Lo scenario meteorologico appare estremamente dinamico in quest’ultima settimana di marzo: in rapida successione alla perturbazione che sta interessando la Liguria e si allontanerà progressivamente nel corso della giornata odierna, già dalla prossima notte è attesa una nuova intensificazione del flusso umido da libeccio che anticiperà il peggioramento atteso per il fine settimana portando precipitazioni diffuse fino a domani, giovedì 28 marzo; i fenomeni saranno più insistenti sul Centro-Levante della regione, dove si attende anche una fase temporalesca tra la notte e la mattinata, e tenderanno ad attenuarsi gradualmente dal primo pomeriggio di domani. Le piogge saranno accompagnate da venti di burrasca o burrasca forte su C e mareggiata nella serata di oggi; il calo temporaneo del moto ondoso atteso nella notte, sarà seguito da un nuovo aumento nella giornata di domani.

In seguito alle piogge attese e vista l’alta reattività del reticolo idrografico, non si escludono repentini innalzamenti dei livelli idrometrici nei bacini piccoli e medi. La persistenza delle precipitazioni potrà provocare innalzamenti significativi anche sui corsi d’acqua maggiori, in particolar modo sulle aste del Magra e del Vara. Per questo motivo, l’allerta idrologica si concluderà alle ore 18:00 di domani.

Avviso meteo:

Ecco l’AVVISO METEOROLOGICO emesso in mattinata e disponibile a questo indirizzo con la simbologia di riferimento per i vari fenomeni:

MERCOLEDI’ 27 MARZO: L’afflusso di aria più fredda in quota in serata determina una recrudescenza dei fenomeni con bassa probabilità di temporali o rovesci forti su BCE, associati a possibili colpi di vento o grandine di piccole dimensioni. Venti in rinforzo da Sud-Ovest su tutta la regione nel pomeriggio-sera, fino a burrasca forte su A, fino a burrasca su BCE e fino a forti su D, rafficati su capi esposti e crinali. Moto ondoso in aumento con mareggiata intensa lungo tutte le coste per onda lunga di libeccio.

GIOVEDI’ 28 MARZO: Un nuovo impulso instabile determina un peggioramento delle condizioni atmosferiche durante la notte e la mattina, con quantitativi elevati su C e significativi su E, e rovesci di intensità fino a moderata su C. Alta probabilità di temporali forti su BCE e bassa su A, possibili colpi di vento durante i fenomeni più intensi. Venti meridionali di burrasca forte su C, di burrasca su ABE e fino a forti su D, con raffiche più intense su capi costieri esposti e crinali. Mareggiate intense lungo tutte le coste per onda lunga di libeccio.

VENERDI’ 29 MARZO: Tra notte e primo mattino ancora instabilità con rovesci fino a moderati su B. Venti forti da Sud-Est su BCE, con raffiche superiori su capi costieri esposti e crinali. Mare localmente agitato su C per onda da Sud, molto mosso altrove.