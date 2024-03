Alessandro Navone candidato sindaco a Garlenda: sarà sostenuto dal gruppo civico Collaborazione e Progresso

Garlenda. Con quindici anni di esperienza amministrativa alle spalle, Alessandro Navone si candida a sindaco a Garlenda, puntando ad essere il successore dell’attuale primo cittadino Silvia Pittoli.

Nel paese, conosciuto come la perla verde della Val Lerrone, Collaborazione e Progresso Garlenda “ha proposto sindaci quasi ininterrottamente per cinquant’anni portandola ad essere quella che è oggi, una cittadina dove la qualità della vita è migliorata moltissimo diventando attrattiva sia come luogo di residenza che di villeggiatura”.

“Voglio ringraziare Collaborazione e Progresso per la fiducia che ha riposto in me, penso che diventare sindaco, e quindi punto di riferimento per la propria comunità, sia l’onore più grande per chi è appassionato di amministrazione pubblica, – afferma Navone. – Con i sindaci Miele e Pittoli abbiamo sempre lavorato in maniera affiatata per valorizzare il nostro paese, mettendo sempre Garlenda al primo posto e devo dire che i risultati si stanno vedendo. Siamo molto soddisfatti per il lavoro fatto, stiamo risolvendo diverse criticità infrastrutturali, ma sappiamo bene che c’è ancora tanto lavoro da fare“.

“L’obiettivo per i prossimi anni, condiviso con la squadra che ha deciso di compiere questo percorso amministrativo insieme a me, è quello di rendere Garlenda ancora più bella e accogliente, dedicando attenzione alla comunicazione con i cittadini e alla manutenzione del territorio. Quelli che definisco ‘i miei compagni di viaggio’, sono un gruppo di persone molto entusiaste e profondamente innamorate di Garlenda che vogliono mettersi a disposizione della nostra comunità con impegno e serietà” conclude Navone.