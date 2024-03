Alemanno lancia la sfida a Toti: “L’elettorato ligure lo vota perché non ha alternative”

Liguria. “Bisogna domandarsi se l’elettorato ligure è contento di questa amministrazione o semplicemente non trova alternative. La grande forza di Giorgia Meloni, di Giovanni Toti, eccetera è non avere un’opposizione adeguata perché il centrosinistra è molto peggio del centrodestra. Siccome non ci accontentiamo di essere i meno peggio facciamo una proposta nuova e diversa”. Così l’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, storico esponente del Msi e poi di An, ha presentato il suo movimento Indipendenza, lanciando la sfida in vista dei prossimi appuntamenti elettorali che coinvolgeranno anche la Liguria.

Organizzato in un affittacamere di piazza della Vittoria, l’incontro dal titolo Mai più sudditi, in origine fissato al 13 febbraio e poi rinviato, ha visto la partecipazione di Simone Di Stefano, vicesegretario di Indipendenza ed ex leader di CasaPound, oltre ai coordinatori provinciali e al coordinatore ligure Alessio Saso, ex consigliere regionale ed ex vicesindaco di Imperia, che sorride: “Abbiamo solo tre mesi di vita e abbiamo già strutturato il partito in maniera capillare: coordinatori provinciali, 9 circoli, 130 iscritti. Sono ottimista sul nostro futuro e su quello che abbiamo creato”.

Intanto ci sono le elezioni amministrative. Il movimento di Alemanno si presenta a Sanremo con una candidata sindaca, Erica Martini, unica donna in corsa. A Rapallo c’è Gianni Arena, coordinatore provinciale uscito da Fratelli d’Italia lo scorso dicembre, che sarà candidato nella lista di Armando Ezio Capurro, di nuovo in corsa contro il centrodestra che ha appena trovato la quadra su Elisabetta Ricci.

“Bisogna avere il senso della realtà. In alcuni comuni riusciremo a presentare il simbolo con la nostra lista, dove avremo la forza per farlo, in altri casi i nostri rappresentanti saranno in liste civiche”, spiega Saso, che chiude la porta a qualunque alleanza col centrodestra: “Per noi non sono praticabili né il centrodestra né il centrosinistra”.

Ma tra meno di due anni in Liguria ci sono le regionali. E Alemanno, nonostante le liste civiche centriste siano la forza trainante dell’attuale maggioranza, promette di insidiare il centrodestra, che sembra intenzionato a volersi ancora federare intorno a Giovanni Toti: “Sicuramente saremo presenti con un nostro candidato. Quale? È troppo presto per dirlo”.

E poi chiarisce: “Questo centrodestra ha completamente tradito le aspettative degli elettori. Giorgia Meloni è stata votata per un cambiamento profondo che non c’è stato, abbiamo la perfetta continuità col governo Draghi e anzi abbiamo un governo che sta infognando l’Italia in guerre contrarie ai nostri interessi nazionali e non riesce a difenderla dall’ingerenza europea e tedesca che sta impoverendo il nostro Paese, il ceto medio insieme alle classi popolari”.

Alemanno rivendica l’eredità della “destra sociale”, ma poi allarga il campo: “Noi non siamo di ispirazione conservatrice, siamo di ispirazione sovranista e questo non è un tema conservatore, anzi bisogna cambiare profondamente la situazione. Vogliamo parlare con tutte le forze di qualsiasi provenienza, civica, politica, culturale, che abbiano quest’impostazione. Non possiamo cambiare nulla in Italia se non ci riprendiamo le chiavi di casa“.

Attacca il “neoliberismo, al quale Fratelli d’Italia e tutto il centrodestra si sono conformati”, le multinazionali (comprese quelle dei vaccini) e le “imposizioni green” dell’Unione Europea. E soprattutto le scelte in tema di politica estera: “Lo schieramento a testa bassa con l’Ucraina ci è già costato 150 miliardi di euro. E ciò che accade in Medio Oriente è intollerabile”.

Sulle europee incombono le norme varate dal Governo per la raccolta firme: “Una cosa gravissima, sono state introdotte modifiche sostanziali a 45 giorni dalla presentazione delle liste. Ecco perché stiamo predisponendo una lettera a Mattarella: le regole non si cambiano a partita già iniziata”, conclude Alemanno.