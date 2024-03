Albissole, tripletta e obiettivo personale raggiunto per Galiano: “Contento per il risultato, non ci ferma nessuno perchè abbiamo voglia e fame”

Albissola Marina/Albisola Superiore. Una vittoria da capolista. Voglia, grinta, determinazione, carattere e bel gioco: quest’oggi l’Albissole è riuscita a mostrare tutte le proprie migliori qualità superando la Rossiglionese con un netto 4-1.

Protagonista assoluto del match è stato Manuel Galiano, attaccante il quale in occasione della sfida odierna è riuscito a raggiungere il proprio obiettivo stagionale: “Sono contento per il risultato e per i gol che ho realizzato, finalmente sono arrivato in doppia cifra. Come ho già detto lavoriamo tutte le settimane per fare bene, ogni partita in cui scendiamo in campo da primi della classe le avversarie danno sempre qualcosa in più”.

“Noi stiamo dimostrando – ha proseguito l’intervistato – che nonostante tutto il lavoro paga sempre. Siamo un ottimo gruppo, in settimana andiamo forte e questi sono i risultati. Sicuramente oggi c’è stato carattere, il clima non si può dire che ci agevolasse anche se il campo ha retto benissimo. Loro si sono rinforzati e sono un’ottima squadra, motivo per cui non era facile mettere in ghiaccio la partita già nel primo tempo”.

Infine Galiano ha concluso commentando il dato che vede lui e compagni aver solo vinto dalla ripresa del campionato in seguito alla sosta natalizia: “L’Albissole non la ferma nessuno perchè abbiamo voglia e abbiamo fame. Il mister è bravissimo, lo staff ci segue in tutto e per tutto, non manca niente per fare bene”.