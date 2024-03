Albissole, Barlassina, Resca e Rosso festeggiano la Promozione: ”Emozione fortissima, ora inizia il percorso per crescere ancora”

Albissola Marina/Albisola Superiore. Una promozione voluta, sudata e meritata. Il salto di categoria dell’Albissole è frutto di programmazione, scelte oculate e tanto lavoro settimanale e dietro le quinte. Tutti i membri della società hanno contribuito al raggiungimento del risultato: dai giocatori all’allenatore, dallo staff tecnico ai dirigenti fino agli immancabili tifosi.

Dopo il fallimento del 2019 e tutte le conseguenti difficoltà del caso in pochi avrebbero potuto pensare ad una così repentina risalita del sodalizio ceramista. Tra loro sicuramente sono annoverabili Lorenzo Barlassina, Stefano Resca e Giuliano Rosso, rispettivamente presidente, vicepresidente e direttore generale della società i quali hanno raccontato le fasi che hanno (ri)portato i colori biancazzurri in Promozione.

“Hai davanti le tre persone che hanno fatto rinascere la società – ha sottolineato Barlassina -. Questo è il settimo campionato che vinco nell’Albissole. Questa società ha rifondato l’Albissola e grazie al signor Resca la porteremo avanti fin dove possiamo. Secondo me arriveremo molto in alto”.

Resca ha proseguito illustrando le emozioni provate: “Pensare a dov’eravamo e dove siamo adesso è un’emozione davvero fortissima. Siamo contenti e felici per tutto e per tutti. Ce l’abbiamo fatta, da adesso inizia il percorso per far crescere ancora di più l’Albissole. Grazie a chi ha contribuito a questa stagione, in modo particolare a Giuliano Rosso e Lorenzo Barlassina”.

Rosso in seguito ha aggiunto: “Noi ci abbiamo creduto dall’inizio dell’anno. Grazie alla buona volontà, con questi ragazzi e questo mister, ce l’abbiamo fatta. Collaboro con Barlassina dal 1998, ora siamo già attivi per poter cercare di fare del nostro meglio dando soddisfazioni a questo pubblico fantastico. Siamo ripartiti grazie alla spinta di una sessantina di tesserati del settore giovanile, un pensiero questa sera va anche a quelle famiglie che hanno creduto in noi fin da subito”.

Infine Resca va concluso dichiarando: “Questo era un progetto che abbiamo portato avanti passo dopo passo. Dobbiamo ringraziare i Comuni, i sindaci, chi ci ha aiutato di portare avanti le nostre idee quando eravamo senza campo. Questa è la partenza.”