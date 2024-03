Albisola Superiore, demolizione e ricostruzione del ponte in località Mulino di Galò: consegnati i lavori

Albisola Superiore. Sono stati consegnati i lavori relativi all’intervento demolizione e ricostruzione del ponte in località Mulino di Galò (frazione Ellera).

Il quadro esigenziale dell’opera ammonta a complessivi € 1.153.809,82 di cui € 892.074,32 per lavori e € 261.735,50 per somme a disposizione. L’intervento è stato finanziato per € 990.000,00 con contributo ex articolo 1, comma 139 e seguenti, Legge n. 145/2018 – Decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno dell’8/11/2021 (ex M2 C4 I2.2. Misura fuoriuscita dal PNRR) e per € 163.809,82 con fondo per l’avvio opere indifferibili in attuazione dell’art. 1 c. 369 Legge 29 dicembre 2022 n. 197.

I lavori sono stati affidati alla ditta Massucco Costruzioni a seguito di esperimento di gara per un importo contrattuale di € 812.491,71 (di cui € 67.384,06 per oneri della sicurezza).

L’obiettivo dell’intervento è quello di risolvere in via definitiva il problema di accesso alle case, tuttora stabilmente abitate, nelle località Cian, Parvin e Mulino d’Alto, in frazione Ellera, poste in sponda destra del torrente Sansobbia e rimaste isolate dopo l’evento alluvionale del 1992 che distrusse all’epoca i due ponti che davano accesso a tali abitazioni.

“L’obiettivo dell’Amministrazione è di portare a termine interventi per risolvere criticità territoriali causate da eventi alluvionali e dimenticate dal 1992”, sottolinea il Sindaco Maurizio Garbarini.

L’intervento prevede la demolizione e rimozione del ponte provvisorio esistente e la sua sostituzione con un nuovo ponte metallico con struttura in acciaio verniciato che permetterà di rispettare le disposizioni vigenti della normativa stradale (D.M. 05/11/01 n. 6792 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”) ed idraulica (Piano di Bacino Stralcio sul Rischio Idrogeologico del torrente Sansobbia DPC n. 47 del 25/11/2003 come modificato dal D.S.G. n. 31 del 14/03/2022 – Regolamento Regionale n. 3 del 14/07/2011 “Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d’acqua”) nell’intento di fornire un accesso in sicurezza alle case e riducendo allo stesso tempo l’attuale rischio idraulico dell’area.

Il termine ultimo per la realizzazione dell’intervento è previsto entro il 18 ottobre 2024.