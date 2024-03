Albisola , l’assessore Ottonello a Bruxelles per il progetto della “Costruire l’Europa con i consiglieri locali”

Albisola Superiore. Ha preso il via il progetto “Costruire l’Europa con i consiglieri locali”, lanciato dalla Commissione Europea per creare una rete di rappresentanti politici locali.

Il progetto consentirà ai politici del territorio di lavorare insieme e di diffondere informazioni sui temi legati all’UE che riguardano i membri di ogni comunità locale. Contribuirà inoltre a rafforzare il coinvolgimento dei cittadini e a promuovere dibattiti su tematiche attinenti il futuro dell’Europa.

Il rappresentante individuato dal Comune di Albisola Superiore, l’assessore Luca Ottonello, è partito per Bruxelles per il primo meeting del progetto BELC (Building Europe with local councillors) insieme ad una delegazione di 25 consiglieri comunali italiani appartenenti a una rete più ampia che, in Italia, conta poco più di 200 rappresentanti.

Nei primi incontri, nelle sedi dell’Unione Europea, si sono affrontati, fra gli altri, i temi della cultura, della qualità dell’istruzione, dei trasporti sostenibili, dei servizi digitali, del Comitato delle Regioni e delle prossime elezioni europee.

“L’adesione e a questa iniziativa è un’importante opportunità per la nostra città – commenta Luca Ottonello – Il nostro Comune vuole essere in prima linea per far conoscere ai cittadini le opportunità e le sfide che l’Unione Europea ci presenta e per rendere i cittadini protagonisti di questo processo di dialogo e di trasformazione”.