Albenga, torna l’Iftar Street, il pasto serale condiviso che segna la fine del digiuno del Ramadan

Albenga. Dopo il successo dell’anno scorso torna per la sua seconda edizione l’Iftar, una cena condivisa della comunità islamica con la cittadinanza ingauna. Iftar è il pasto serale in cui si interrompe il digiuno quotidiano durante il mese del Ramadan (in corso fino al 10 aprile) che diventa occasione per gustare tutti insieme una varietà di piatti tradizionali, una mescolanza di colori e sapori che l’anno scorso gli albenganesi hanno apprezzato recandosi numerosi in piazza Petrarca.

A dare l’annuncio uno dei membri della fondazione comunità mussulmani di Albenga Said Boussetta: “Per noi è molto importante condividere eventi come questo o altri con la città di Albenga, per trasmettere la lettera della Pace”.

E conclude: “Come è scritto nel nostro libro sacro: “O uomini, vi abbiamo creato da un maschio e una femmina e abbiamo fatto di voi popoli e tribù, affinché vi conosceste a vicenda. Presso Allah, il più nobile di voi è colui che più lo teme. In verità Allah è sapiente, ben informato (XLIX,13).). Ringraziamo l’amministrazione comunale per la disponibilità e la collaborazione”.