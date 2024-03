Albenga: successo per la seconda edizione dell’Iftar, la cena di fine digiuno per il Ramadan

Albenga. Molti cittadini non sono riusciti a trovare posto ai tavoli della cena condivisa di ieri sera in piazza Petrarca e si sono ripromessi di tornare il prossimo anno per partecipare a un’iniziativa che pare aver raccolto un forte gradimento da parte degli intervenuti. Tutti insieme, albenganesi e islamici seduti ai tavoli di una cena che presentava una varietà di piatti tipici tradizionali.

Ed è nel commento social del dirigente ormai in pensione Riccardo Badino che si coglie il senso vero di questa iniziativa in una città che cerca di integrarsi e migliorare la convivenza e di conoscersi, in questo caso tramite la condivisione del cibo.

“Grazie Fratelli Musulmani, per questa bellissima festa generosa e intelligente – ha affermato Badino con queste parole -. Un esempio davvero importante di civiltà. Il mio cuore questa sera è con voi come è stato per parecchi anni, gli ultimi del mio servizio di Dirigente scolastico, accanto ai vostri figli, quando cominciavano a frequentare le scuole. Trovavano allora insegnanti pazienti e gentili, come sicuramente quelli di oggi. Molti dei vostri ragazzi ora studiano negli istituti superiori, altri sono già al lavoro”.

“Spero vivamente che abbiano lucida memoria delle scuole dell’infanzia, della scuola primaria e della media quando giocavano con tutti: italiani e stranieri. Sono stati quelli i semi sparsi su un terreno, non sempre facile, ma che ha saputo diffondere i valori della fratellanza, dell’uguaglianza e della pace di cui c’è tanto bisogno. Non riconosco più gli ex alunni, ma se loro mi riconoscono, sarei molto felice di scambiare un saluto”.

“Buona Festa di Ramadan, cari Fratelli e Sorelle”.

Tanti i commenti sulle pagine social di complimenti per l’iniziativa. Sara Fenoggio ha aggiunto: “Complimenti a tutti! Bellissimo cenare insieme, ottime prelibatezze capaci di creare condivisione, scambio e dialogo! Questa è la mia città!”.

E Marco Altamura ha evidenziato: “L’integrazione passa anche attraverso la proposta e l’accettazione di altre culture. Iniziativa lodevole”.

Said Boussetta, rappresentante comunità islamica, ha commentato: “E’ stata una bella serata e tutti sono rimasti contenti. Ringraziamo la Pro Loco di Garlenda e un’associazione di Andora che ci ha prestato tavoli e panche, la Croce bianca di Albenga e Alassio. L’evento cresce, erano presenti circa 800 persone, tutti rimasti molto contenti. Cerchiamo di collaborare con i nostri concittadini, Iftar è giunto alla seconda edizione e lo proporremo anche l’anno prossimo organizzandoci ancora meglio”.