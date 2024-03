Albenga, rocambolesca fuga su un’auto rubata: due arresti e due denunce

Albenga. Sono stati intercettati dai carabinieri al volante di un’auto rubata, hanno cercato di fuggire, ma dopo una rocambolesca fuga per le vie di Albenga, ma sono stati bloccati da un equipaggio della Sezione Radiomobile , con l’ausilio di una pattuglia della Polizia Locale.

Dei quattro ragazzi identificati a bordo del mezzo rubato, tutti giovanissimi, a finire in manette sono stati il conducente ed uno dei passeggeri, entrambi italiani e poco più che ventenni, con l’accusa di furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Gli altri due occupanti, invece, un 14enne italiano e un 15enne albanese, sono stati denunciati in stato di libertà per i medesimi reati.

L’episodio si è verificato ieri notte quando, intorno alle 22.30, la Centrale Operativa ha ricevuto la richiesta di aiuto da parte del proprietario di un’auto che, appena uscito di casa, ha visto il suo veicolo allontanarsi a forte velocità.

Immediatamente allertati dalla Centrale Operativa, le pattuglie in servizio sul territorio si sono subito diretti presso la via Adige ad Albenga, dove era stato segnalato il furto. È in tale frangente che la Sezione Radiomobile dei Carabinieri, nell’effettuare i controlli lungo le possibili vie di fuga dei malviventi, è riuscito ad intercettare in via dell’Agricoltura il veicolo rubato poco prima.

Dopo una rapida inversione di marcia, raggiunto il mezzo in fuga, i militari hanno intimato l’alt azionando anche i dispositivi di segnalazione acustici e luminosi in dotazione, ma il veicolo, anziché fermarsi, ha accelerato con il chiaro intento di fare perdere le proprie tracce.

Ne è nato quindi un concitato inseguimento durato diversi minuti, nel corso dei quali i militari hanno fornito in tempo reale l’itinerario dei fuggitivi alla Centrale Operativa. Questo ha consentito di far convergere i rinforzi e organizzare dei posti di blocco nelle possibili vie di fuga. L’azione messa in atto ha sortito gli effetti sperati in via Regione Miranda, dove grazie anche all’intervento di una pattuglia della polizia locale di Albenga, l’auto in fuga è stata costretta ad accostare. A quel punto i quattro giovanissimi sono stati raggiunti dai militari che li hanno immediatamente bloccati, visto anche il loro tentativo di opporre resistenza.

Il coordinamento operativo delle forze dell’ordine, inoltre, ha consentito, anche grazie all’ausilio fornito dalla municipale ingauna, di restituire al proprietario, fortunatamente senza danni, la sua Dacia Duster appena immatricolata.

Nella mattinata odierna i due arrestati, che nonostante la giovane età sono già noti alle forze dell’ordine per reati contro la persona e il patrimonio, sono stati condotti davanti all’Autorità giudiziaria di Savona che, all’esito dell’udienza di convalida e del rito direttissimo, ne ha disposto il trasferimento in carcere.