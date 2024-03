Albenga, proseguono gli interventi di asfaltatura: sistemata la rotonda di Porta Molino, viale Pontelungo e via Fratelli Viziano

Albenga. Proseguono gli interventi di asfaltatura sulla rete viaria del territorio albenganese.

Si sono conclusi gli interventi di asfaltatura su rotonda di Porta Molino, tratti di viale Pontelungo, ingresso di via Fratelli Viziano. Le attività di cantiere realizzate dalla ditta Icose spa (così come l’ingresso di via dell’Agricoltura lato Aurelia) sono consistite in scarifica e nuova asfaltatura, per un totale di circa 100 mila euro.

L’amministrazione ha richiesto alla ditta di effettuare i lavori in notturna per arrecare meno disagio possibile a livello di viabilità e in tempi brevi, dovevano essere svolti in tre giorni e si sono conclusi in due. Nella giornata di giovedì si procederà con il rifacimento della segnaletica orizzontale nelle vie interessate dagli interventi sopra citati.

Nelle prossime settimane sarà, invece, la volta della strada di regione Brà che prevederà la messa in sicurezza con guardrail dell’attuale canale di scolo laterale e l’intervento di asfaltatura nei tratti più ammalorati a cura della ditta Icostra, per circa 85 mila euro.

Dichiara Alberto Passino, assessore ai lavori pubblici “Le asfaltature previste nel primo trimestre 2024 volgono al termine e potendo disporre a breve dell’avanzo di amministrazione 2023 si potrà proseguire, nel secondo trimestre, con la pianificazione e la realizzazione degli interventi in base alle priorità stabilite proporzionalmente alle risorse economiche a disposizione. Tra le tante necessità sicuramente dovrà essere posta attenzione a via del Cristo con interventi mirati sui tratti più danneggiati.”

Dichiara il sindaco Riccardo Tomatis “Le asfaltature e la messa in sicurezza dei tratti più danneggiati si stanno completando rispettando in piano il crono programma, un’attività questa che, ad eccezione del periodo covid, non si è mai fermata durante tutto il periodo dell’amministrazione e proseguirà con lo stesso impegno anche in futuro.”