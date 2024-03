Albenga, Podio: “Vadino dimenticata dal Comune, scarico della fogna nel rio Avarenna e scarsa manutenzione alla foce”

Albenga. “Il quartiere di Vadino è stato completamente dimenticato dall’amministrazione comunale. Poche ore di pioggia, nemmeno particolarmente intense, sono bastate a far emergere alcune delle problematiche che affliggono un’area dove vivono e lavorano moltissimi cittadini”. Lo dichiara il candidato sindaco del centrodestra albenganese Nicola Jacopo Podio a seguito di un sopralluogo nel quartiere di Vadino durante l’allerta meteo.

“Diversi residenti – scrive – mi hanno segnalato le condizioni della condotta fognaria che attraversa il rio Avarenna nei pressi della rotonda vicino al Conad. Lo scarico delle acque nere finisce direttamente nel rio che defluisce verso il mare. Una situazione a dir poco inaccettabile sia dal punto di vista della condizioni igienico-sanitarie, sia per le potenziali ripercussioni negative sulla balneabilità. Mi auguro che l’amministrazione intervenga al più presto per risolvere questa situazione inaccettabile”.

“Spostandomi verso la foce del rio Avarenna, durante il mio sopralluogo non ho potuto far altro che notare un’altra problematica di assoluta gravità – prosegue – Nonostante la modesta quantità di pioggia caduta nelle ultime ore, l’affluente è apparso pieno oltre il 50% a causa dell’incapacità di drenare verso il mare. Qui manca proprio la manutenzione ordinaria da parte dell’amministrazione, che dovrebbe intervenire per liberare gli ostacoli che non consentono un il normale deflusso delle acque”.

“E poi c’è un’altra questione più generale da considerare, e che purtroppo non riguarda solo il caso di specie. I lavori pubblici vanno programmati, anche perché diversamente si rischia di perdere il treno dei finanziamenti che, non di rado, passa grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione e dello Stato. Per quanto riguarda la foce del rio Avarenna, oltre alla pulizia occorre progettare nuovi moli a protezione dello sbocco del rio. Però queste cose bisogna iniziare a farle, altrimenti i lavori non si fanno e i problemi restano” conclude.