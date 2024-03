Albenga, Podio: “Dalla maggioranza attacchi omofobi vergognosi, mi auguro che il sindaco prenda le distanze. Istituzioni calpestate”

Albenga. “Chiedo scusa ad Eraldo Ciangherotti e a Diego Distilo perché coloro che dovrebbero rappresentare Albenga, o quanto meno la maggioranza degli albenganesi, ieri hanno toccato veramente livelli inqualificabili“. Inizia così l’attacco del candidato sindaco del centrodestra albenganese Nicola Jacopo Podio in seguito al comunicato stampa diffuso ieri dalla maggioranza consiliare di Albenga per contestare le dichiarazioni di Diego Distilo sul “treno di Harry Potter”.

Dopo la dura replica dei consiglieri di centrodestra Distilo, Ciangherotti e Porro, arriva quindi anche quella del candidato della coalizione: “La politica è un’arte – scrive Podio – e, nonostante il dialogo a volte possa essere aspro, dovrebbe sempre essere sincero e corretto. Le frasi diffuse pubblicamente da parte di chi dovrebbe rappresentare la città hanno raggiunto livelli ignobili, arrivando ad utilizzare toni omofobi. Chiedo scusa a tutti i cittadini albenganesi, perché mi sento parte di quella parte politica che dovrebbe rappresentare il meglio dei cittadini. Mi vergogno per coloro che, consapevolmente, hanno scelto oggi di adottare quelle parole a nome delle istituzioni che rappresentano, calpestandole senza ritegno. Queste persone non rappresentano assolutamente gli alti valori che la città di Albenga porta da sempre avanti i termini di correttezza, onestà e trasparenza”.

“Mi auguro che il sindaco prenda immediatamente le distanze dalla sua maggioranza – aggiunge Podio – In caso contrario, saremo costretti a constatare che condivide i metodi e i modi della Gestapo, che non solo internava gli avversari politici, ma creava anche dei mostri attraverso false accuse e denigrazioni basate su mezze verità. Non avevo dubbi prima, figuriamoci dopo ieri sera: Albenga merita di più. Merita più rispetto delle istituzioni e dei suoi cittadini”.