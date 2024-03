Albenga, piante aromatiche in omaggio al gazebo di Forza Italia. Ciangherotti: “Agricoltura perno della nostra economia”

Albenga. Sono in programma ogni sabato dalle 10 alle 17.30 i gazebo organizzati dalla sezione albenganese di Forza Italia per far conoscere i candidati e il programma elettorale della lista forzista a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Nicola Podio.

“I gazebo sono uno dei tanti modi per rimanere sempre a contatto con i cittadini albenganesi – spiega il coordinatore ingauno e capogruppo in consiglio comunale di Forza Italia Eraldo Ciangherotti -. Sabato 23 marzo in piazza del Popolo porteremo con noi 50 esemplari di piante aromatiche della piana di Albenga, simbolo dell’eccellenza del nostro territorio, dove l’agricoltura rappresenta il perno della nostra economia”.

Basilico, rosmarino, timo, timo al limone salvia, origano, maggiorana, menta, santoreggia, prezzemolo, melissa e cipollina: queste le piante che i cittadini potranno trovare presso il gazebo.

“Omaggiare le persone che ci verranno a trovare con queste piante – sottolinea il consigliere ingauno – sarà un modo per sottolineare l’importanza dell’agricoltura per il nostro territorio, ma anche un semplice gesto per promuovere la pratica del piccolo orto di piante aromatiche in casa, considerando la grande ricchezza del nostro patrimonio agricolo, vera eccellenza da tutelare e valorizzare ogni giorno dell’anno”.