Albenga piange la scomparsa di Tonino Pirrotta

Albenga. Lutto ad Albenga per la scomparsa di Tonino Pirrotta.

Conosciuto fin da bambino per gli anni trascorsi tra i vicoletti del centro storico e per il negozio di frutta e verdura dei suoi genitori (“Pina”) in via Medaglie d’Oro, Pirrotta si è spento questa mattina all’età di 54 anni.

“Era sempre disponibile e volenteroso ad aiutare gli altri – scrivono alcuni amici -. Lo vogliamo ricordare per il suo sorriso, con gli occhiali da sole sulla testa ed i suoi lunghi capelli arricciati. Ciao Tonino”.

Il Santo rosario si svolgerà questa sera alle ore 20 presso l’abitazione di Tonino Pirotta (Strada per Ligo 23, Villanova d’Albenga), mentre il funerale verrà celebrato mercoledì 13 marzo ore 9.30 presso la Cattedrale San Michele di Albenga.