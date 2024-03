Albenga: incontro tra amministrazione, tecnici comunali, balneari e SAT

Albenga. Venerdì 1 marzo nella sala consigliare del Comune di Albenga si è tenuto un incontro al quale hanno partecipato il sindaco Riccardo Tomatis, l’assessore all’ambiente Gianni Pollio, l’assessore al demani Mauro Vannucci, i tecnici comunali, i balneari e la SAT.

Squadra compatta in vista delle prossime festività pasquali, con l’obiettivo comune di avere spiagge in perfetto ordine e pulite per accogliere al meglio cittadini, visitatori e turisti.

Afferma l’assessore Gianni Pollio: “L’incontro è stato molto partecipato e proficuo. Erano presenti tutti i gestori degli stabilimenti balneari, a dimostrazione del grande interesse che c’è sul tema e sulle iniziative del Comune, che programma azione concordate e coordinate per arrivare ai risultati che tutti noi vogliamo, cioè avere spiagge belle, in ordine e pulite.

All’incontro ha partecipato anche la SAT che si occuperà della pulizia delle spiagge pubbliche e, come concordato, metterà a disposizione dei balneari degli scarrabili per poter conferire, in maniera differenziata, i rifiuti che le mareggiate hanno portato sulle spiagge. Ringrazio tutti per la collaborazione. È grazie all’intervento di tutti che Albenga sarà sempre più pulita”.

Tra i temi affrontati anche quello del ripascimento.

Afferma a tal proposito l’assessore Mauro Vannucci: “Il Comune e l’Amministrazione Comunale sono sempre al fianco dei gestori degli stabilimenti balneari e di chi opera nel settore. In vista della bella stagione sarà fatto, come tutti gli anni, il ripascimento delle spiagge e sarà valutata la mobilizzazione della sabbia da zone nelle quali, a causa delle correnti, si è accumulata maggiormente ad altre che sono meno provviste”.

Chiude il sindaco Riccardo Tomatis: “Albenga in questi anni è cresciuta molto anche dal punto di vista turistico. Ci stiamo preparando all’arrivo della bella stagione portando avanti tante iniziative e interventi. Avere spiagge pulite e ordinate per Pasqua è uno dei nostri obiettivi e ringrazio gli operatori del settore e la SAT per la collaborazione. Nei prossimi giorni effettueremo nuovi incontri e sopralluoghi sul territorio, la linea, come è sempre stato fino ad oggi in ogni settore, è quella di condividere le decisioni nell’ottica della massima trasparenza e collaborazione”.