Albenga in lutto per la scomparsa di Elidio Bologna, storico titolare della ditta edile Fratelli Bologna

Albenga. Lutto, ad Albenga, per la scomparsa di Elidio Bologna, storico titolare della ditta edile Fratelli Bologna srl. Aveva 90 anni.

Bologna lascia la moglie Mariangela, i figli Fabrizio e Barbara, la nuora, il genero, i nipoti Virginia, Andrea, Alessio e Matteo.

Persona conosciuta in tutta Albenga e soprattutto a Leca dove risiedeva, i figli lo ricordano come “un gran lavoratore non si è mai risparmiato ed è partito da zero senza alcun aiuto. Abbiamo imparato molto da lui e ci ha trasmesso quei valori che porteremo avanti nelle nostre vite. Ciao papà”.

Bologna avrebbe festeggiato tra pochi giorni i 65 anni di matrimonio. L’amministrazione del sindaco Riccardo Tomatis esprime “le più sentite condoglianze alla famiglia”.

Il funerale si terrà lunedì 25 marzo alle 15 nella parrocchia di Nostra Signora dell’Assunta a Leca. Il rosario sarà recitato domenica 24 marzo alle 18 nella camera mortuaria di Santa Corona.