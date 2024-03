Albenga, il magico Nottebus “di Harry Potter” è arrivato a Le Serre Village

Albenga. Il magico Nottebus è arrivato a Le Serre Village ad Albenga scortato dalla Polstrada. Fino al 25 marzo, nel parcheggio del Centro Commerciale del gruppo Coop Liguria, si potrà ammirare lo straordinario restyling che ha trasformato questo scuola-bus in un modello verosimile al Knight Bus, l’autobus a tre piani magico di Harry Potter destinato al trasporto pubblico di maghi e streghe in difficoltà.

Un restyling realizzato dalla Carrozzeria Zerbone con il coordinamento dell’Associazione Ruote d’Epoca e la grafica dell’azienda 2T che ha permesso di creare l’effetto dei tre piani caratteristico del “Nottetempo” di Harry Potter. Un progetto che ha avuto il patrocinio di TPL.

La tappa a Le Serre Village rappresenta un’anteprima della successiva esposizione del Nottebus in largo Doria durante tutto il periodo di Fiori d’Albenga, in programma da sabato 30 marzo fino al 5 maggio, quando film e magia saranno al centro di molte iniziative.

” Con il suo nuovo look di color viola in futuro accoglierà all’interno una biblioteca itinerante – spiega l’assessore Marta Gaia che, insieme al vice sindaco Alberto Passino, ha sviluppato il progetto -. Esaurita la sua funzione di scuola bus, il Nottebus diventerà l’occasione per portare magia e fantasia a tutti i bambini anche nelle zone dell’entroterra”.

“In questi giorni la magia sarà il tema ricorrente – sottolinea Serena Pestarino, direttore de Le Serre Village -. Oltre alla possibilità di vedere da vicino il Nottebus e immaginare la presenza del conducente Ernie Urto e del bigliettaio Stan Picchetto, domenica 24 marzo dalle 16 avremo nella galleria commerciale uno spettacolo magico e una scuola di magia per bambini dai 6 e 7 anni insieme a Mago Taz “.