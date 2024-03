Albenga. In occasione della Giornata Mondiale del Rene, oggi in piazza San Michele, ad Albenga, si sono radunate decine di persone in fila davanti al presidio che effettua screening gratuiti, mediante misurazione della pressione arteriosa ed esame urine, nel massimo rispetto della privacy, e a seguire una valutazione specialistica sull’esito degli esami effettuati.

Spiega la dott.ssa Monica Repetto direttore facente funzione struttura complessa nefrologia e dialisi di Asl2: “Oggi siamo in piazza San Michele in occasione della Giornata mondiale del rene, un’iniziativa che si svolge da 18 anni in tutto il mondo nel secondo giovedì del mese di marzo per la prevenzione delle malattie renali”.

“Ci crediamo molto perchè diffondere la cultura della prevenzione è senz’altro una delle tematiche che ci stanno a cuore nel nostro lavoro, prevenire le malattie renali e il loro sviluppo sensibilizzare le persone sui fattori di rischio che possono portare alle malattie renali è per noi molto importante”.

“Attualmente in prevenzione ci sono molti farmaci a disposizione che consentono di rallentare l’evolversi di queste patologie e riteniamo giusto farlo sapere alla popolazione. Il personale è stato molto disponibile e si è mostrato molto disponibile ed entusiasta di aderire all’iniziativa. C’è un forte flusso di pubblico, a fine giornata arriveremo ad oltre 300 valutazioni fatte”, conclude la dott.ssa Repetto.