Albenga. In una cattedrale San Michele gremita di fedeli, il vescovo di Albenga Guglielmo Borghetti ha celebrato la tradizionale veglia pasquale, accompagnato da monsignor Bruno Scarpino (vicario diocesano), monsignor Ivo Raimondo (parroco di San Michele) e don Giacomo Porro (vice parroco), nonchè dai diaconi e dal coro parrocchiale, che anche quest’anno ha animato, con i suoi canti, la liturgia.

Presenti anche le autorità civili, il sindaco Riccardo Tomatis e l’assessore al bilancio Silvia Pelosi. Ed è in questa suggestiva atmosfera che Veronica, mamma di Matias e moglie ha ricevuto il santo battesimo e la cresima. Emozione tra i presenti per la scelta di Veronica Romina di abbracciare nella sua completezza la fede cristiana.

Già Sant’Agostino definì questa celebrazione “la veglia madre di tutte le veglie”, perché la Pasqua è il vero centro della fede cristiana, la rievocazione del momento in cui la Luce squarciò le tenebre e la vita vinse la morte.

Una celebrazione, quella della veglia pasquale, che inizia tradizionalmente con la cosiddetta liturgia della Luce e l’accensione del cero, per proseguire attraverso la “liturgia della parola” e le sue sette letture, che narrano, attraverso i testi dell’Antico Testamento, l’amore di Dio per l’umanità e l’annuncio della salvezza attraverso Cristo. La celebrazione è proseguita attraverso la “Liturgia Battesimale” che quest’anno è stata particolarmente lieta, in quanto la comunità parrocchiale ha accolto Veronica, che dopo una lunga preparazione, è stata battezzata e cresimata entrando a pieno titolo nella famiglia dei cristiani. La celebrazione si è conclusa con la liturgia eucaristica, ovvero il momento in cui il pane e il vino diventano corpo vivo del Salvatore.

La veglia pasquale è stata anche un momento importante per pregare per le persone che oggi soffrono a causa della guerra per chiedere ai governanti del mondo (come il Vescovo ha sottolineato durante la benedizione delle Palme) di “non temere e di spalancare il cuore a Cristo”, affinchè alla logica dell’odio si sostituisca l’amore e il perdono fraterno. In particolare il Vescovo ha auspicato che così come fu sollevata la pietra dal Sepolcro di Cristo vengano sollevate le tante pietre dai cuori dei governanti.

