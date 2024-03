Albenga, Distilo replica alla maggioranza: “Sputano nel piatto dove hanno mangiato, se pensano di mettermi il bavaglio si sbagliano”

Albenga. “Che brutta figura ha fatto il sindaco di Albenga, che invece di replicare sugli asfalti ‘ad orologeria’ in viale Pontelungo per il passaggio della Milano Sanremo mi attacca su una vicenda personale che tutti conoscono e che è risaputo che io ho concluso con un patteggiamento per evitare onerose spese di difesa e per proteggere e tutelare le fasce deboli della nostra città”. Lo dichiara il presidente del consiglio comunale albenganese Diego Distilo commentando le parole dell’amministrazione ingauna.

Spiega Distilo: “Quanto sarebbe facile replicare con attacchi personali ad una maggioranza che non si è mai voluta sottoporre ai test anti-droga o che magari nella stessa vi sono persone o familiari che hanno avuto problemi con la legge non dovuti alla politica. Chissà se il sindaco stesso non abbia mai avuto problemi con la giustizia, magari da ragazzo per qualche bischerata. Chissa se oggi Riccardo Tomatis si rende conto di sputare nel piatto dove ha politicamente mangiato nei primi anni della sua amministrazione“.

“Credo che la bassezza di questa maggioranza si riconosca dall’attacco ricevuto ma, state tranquilli, già da domani continuerò ad esporre alla città tutti i servizi che non funzionano. Caro sindaco, se pensate di mettermi il bavaglio avete sbagliato persona“, conclude Distilo.