Albenga, completi i nuovi stalli nel piazzale Caduti Nassiriya

Albenga. Nella giornata di oggi sono stati realizzati nuovi stalli per i taxi in Piazzale Nassiriya.

La decisione, concordata dall’assessore alla polizia locale e viabilità Mauro Vannucci con i taxisti del territorio, deriva dalla necessità di dotare la zona, ricca di uffici e di attività commerciali, di questo servizio.

Afferma l’Avv. Vannucci: “La necessità è emersa quando il soggetto che gestisce il parcheggio all’interno dell’Ospedale Santa Maria di Misericordia ha, di fatto, inibito la sosta dei taxi all’interno dell’area ospedaliera. Era chiaro che la zona non poteva rimanere scoperta di questo importante servizio. A seguito di incontri e sopralluoghi con i taxisti e la polizia locale, il piazzale Nassiriya è stato individuato come idoneo per la realizzazione di stalli”.

“Questi, oltre ad essere vicini all’Ospedale e a servizi importanti come il centro dell’impiego e studi e centri medici, è altresì vicino a molte attività commerciali. I nostri concittadini potranno quindi continuare a beneficiare di questo importante servizio, grazie allo spirito di collaborazione tra l’amministrazione e i soggetti interessati”, ha aggiunto.