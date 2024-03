Albenga, Ciangherotti (FI): “Loculi esauriti, l’amministrazione costringe alla cremazione o inumazione. Il regolamento cimiteriale va cambiato”

Albenga. “Porta la firma del sindaco Riccardo Tomatis l’ultima edizione del regolamento cimiteriale che, di fatto, obbliga i parenti dei defunti albenganesi a optare per la cremazione per i propri cari. Con i loculi del cimitero di Albenga esauriti da tempo, non c’è spazio per la tumulazione e il regolamento non contempla la possibilità di ospitare temporaneamente le salme in un cappella di un’altra famiglia o in un loculo di proprietà di terzi ancora libero, ovviamente con il consenso delle parti interessate”. Lo dichiara il consigliere e coordinatore di Forza Italia albenganese Eraldo Ciangherotti.

Il capogruppo forzista ha presentato un ordine del giorno che verrà discusso del prossimo consiglio comunale per modificare l’articolo 58 del regolamento entrato in vigore nel 2021: “In questi giorni – spiega Ciangherotti – è scomparso un cittadino albenganese. Se è vero che la maggior parte delle persone oggi sceglie la cremazione, è altrettanto vero che questa prassi non è una regola e sicuramente non è condivisa da tutti. Io per primo vorrò essere tumulato e non cremato o inumato”.

“Il Comune di Albenga – sottolinea il consigliere – ha già venduto tutti i loculi disponibili alle persone, oltre i 65 anni, ancora in vita e che ne hanno fatto richiesta. Oggi la famiglia di questo cittadino albenganese defunto si ritrova a non aver scelta, perché i loculi sono esauriti e il regolamento non contempla altre possibilità. Questa situazione equivale a forzare le persone ad una scelta non desiderata, molto spesso andando contro la volontà del defunto stesso”.

Conclude Ciangherotti: “Visto che il regolamento firmato dal sindaco Tomatis attualmente impone di fatto la cremazione, in pieno scontro con la libertà dei familiari e dei defunti di poter scegliere, nella prossima seduta consiliare chiederò all’amministrazione comunale di modificare il regolamento di polizia cimiteriale nel rispetto dei cittadini e della loro libertà di scelta in un momento così importante”.