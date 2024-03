Albenga, chiesa del Sacro Cuore gremita per l’ultimo saluto a Lidia Facchinetti Pollini

Albenga. In una chiesa del Sacro Cuore gremita Albenga ha dato l’ultimo saluto a Lidia Facchinetti Pollini. La storica commerciante ingauna si è spenta nei giorni scorsi all’età di 88 anni.

Tante le persone accorse per salutarla e per manifestare l’affetto di cui era circondata, Don Pablo Gabriel Aloy ha officiato la cerimonia funebre: “Non l’ho conosciuta, ma tutti l’hanno descritta come una persona gentile, sorridente che ha dato tanto amore alla comunità. Anche voi tenetevi pronti perché il Signore non avvisa quando verrà a bussare, passa ogni giorno e dice tieniti pronto, perché c’è un sorriso o una carezza da dare”.

“Quello che conta è ciò che ha preceduto la morte e ogni momento vissuto prima – ha aggiunto il don Pablo -. Da quello che ho letto e sentito da tante persone Lidia ha vissuto accanto a tutti, non solo perché era commerciante. Era una persona vicina al suo prossimo, era così e lo era fino in fondo, a serranda chiusa o serranda aperta. Nessuno di noi sarà perfetto ma aver saputo amare è importante. Non l’ho conosciuta ma forse è anche un bene che non posso raccontare nulla e alla fine la nostra sorella nella cassa è a mani vuote, ma con un cuore pieno di amore e sacrifici e delle persone che ha incontrato”.

“Diciamo grazie al Signore per quello che Lidia ha donato alla comunità di Albenga, una persona sempre gentile e disponibile che ha saputo donare tanto alla comunità e per questo le diciamo grazie “, ha concluso Don Pablo.