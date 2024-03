Albenga, auditorium San Carlo gremito per la presentazione del libro “Comunica, è gratis”

Albenga. Come comunicare nei vari aspetti, dal lavoro, alla famiglia , nelle relazioni e nel sociale: questo il tema al centro dell’incontro all’ Auditorium San Carlo di Albenga. Sala gremita di persone accorse per ascoltare Gianluigi Sarzano, coach, imprenditore e autore del libro, presentato ieri “Comunica é gratis” .

Afferma Gino Rapa: “ Dialogare con Gigi Sarzano è sempre un piacere. É una delle eccellenze albenganesi e porta in tutta Italia il nome della nostra città. Come Fieui di Caruggi gli abbiamo dedicato tempo fa una piastrella autografata sul muretto delle celebrità e come spesso accade é stata di buon auspicio. L’argomento trattato si basava sulla necessità di imparare a comunicare prima di tutto con noi stessi e poi con gli altri”, conclude Rapa.

“Emozione e gratitudine nel vedere la sala così piena di persone – questo il commento a caldo dí Sarzano – Emozione per i tanti amici incontrati, per la splendida atmosfera che si è creata, per la qualità del tempo speso insieme. Gratitudine per Gino Rapa, Maestro di vita, amico e straordinario compagno di viaggio dell’incontro. Gino, come nel suo stile, ha saputo guidare la presentazione in modo fantastico, con domande, aneddoti e riflessioni divertenti e profonde al tempo stesso. Gratitudine per l’attenzione e l’affetto ricevuti dai tanti presenti e per l’organizzazione della Libreria San Michele. E così pure per “l’improvvisato e graditissimo saluto” del mio amico Luca Galtieri e del campione Claudio Chiappucci (nella giornata della Milano -Sanremo…)”.

“Comunica, è gratis continua il suo viaggio, in televisione, radio, quotidiani, riviste, podcast e altri media ma soprattutto dal vivo, in teatri e spazi fisici che consentono di comunicare insieme “, conclude Sarzano.