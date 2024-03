Albenga, approvato il nuovo regolamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari

Albenga. Ieri sera, nel corso del consiglio comunale albenganese, è stato approvato il nuovo regolamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari.

A relazionare il punto i consiglieri Vincenzo Munì e Emanuela Guerra: “Con l’approvazione del regolamento comunale si chiude un percorso iniziato qualche mese fa con l’approvazione del nuovo Statuto Comunale, statuto che è stato consegnato alla cittadinanza e in particolare ai giovani delle scuole. In qualità di relatori di questo progetto, siamo molto soddisfatti di aver concluso questo percorso di ammodernamento e rinnovo e ringraziamo il Sindaco Riccardo Tomatis e tutta la maggioranza per la fiducia dimostrata ed il Consigliere Riccardo Minucci per aver votato favorevolmente a questo nuovo regolamento, a dimostrazione della bontà e della condivisione di questa iniziativa. Un grazie ovviamente non può che andare alla Segretaria Generale del Comune di Albenga Dott.ssa Nerelli e al Funzionario Dott. Giordano per la preziosa collaborazione e supervisione tecnico giuridica”.

“Con il regolamento abbiamo inteso dare attuazione a diverse disposizioni del Consiglio Comunale, consentendo di snellire alcune procedure di organizzazione e funzionamento dello stesso. Viene in particolare regolamentata l’elezione del vice presidente del consiglio comunale, figura “nuova” a fianco del Presidente del consiglio, totalmente a titolo gratuito. Vengono poi innovate le competenze delle commissioni consiglieri permanenti, temporanee e speciali, dando un peso proporzionale al voto secondo l’esito delle elezioni comunale. Viene inserita la possibilità di discutere, all’interno del Consiglio, del cosiddetto question time, ovvero le domande che i cittadini possono protocollare all’attenzione dei consiglieri e trovare risposta all’interno della stessa seduta”, aggiungono.

“Si dà poi una tempistica certa alla discussione di mozioni, interrogazioni e interpellanze, per non prorogare a lungo le risposte che la cittadinanza chiede. Uno strumento quindi moderno che riteniamo possa dare un nuovo impulso all’attività del Consiglio e delle commissioni consiliari, in presenza di norme chiare e trasparenti Il nuovo regolamento comunale recepisce quindi molte delle novità introdotte dal nuovo Statuto cittadino e di questo siamo certi, garantirà alle Amministrazioni future di poter usufruire di uno strumento nuovo e moderno, vicino alle nuove esigenze dei nostri tempi, favorendo così la vita democratica e amministrativa della nostra città”, concludono.

La delibera è stata votata dai consiglieri di maggioranza, dal consigliere Minucci. La minoranza si è astenuta.