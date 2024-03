Albenga 2024, Roberto Schneck nella lista di Distilo a sostegno di Nicola Podio: centrodestra mai così unito verso il voto

Albenga. Roberto Schneck lo aveva annunciato ai microfoni di Ivg: l’intenzione di rientrare in campo in queste elezioni amministrative albenganesi c’era, tanto che l’ex vice sindaco ingauno aveva dato la sua disponibilità a candidarsi anche a sindaco “se necessario, per il bene di Albenga”.

Schneck era rimasto quindi ad osservare le mosse del centrodestra e su quale fosse il nome del candidato: quando è arrivata la candidatura di Nicola Podio, che ha messo d’accordo tutti. Roberto Schenck ha deciso di candidarsi, ma non con una sua lista e come candidato sindaco, bensì entrando a far parte della lista “Aria nuova per Albenga”, a sostegno di Podio.

Roberto Schneck è stato uno dei più importanti ed influenti esponenti del centrodestra provinciale. Ha ricoperto importanti incarichi politici ed è stato anche eletto tante volte, facendo spesso il primo, sia in comune ad Albenga che in provincia di Savona dove ha anche ricoperto gli incarichi di vice sindaco Ingauno e di super assessore in Provincia con strade, lavori pubblici e scuole ed è uomo di importanti relazioni nell’intero panorama politico a tutti i livelli regionali, nazionali, ed europei.

Questo il commento a caldo di Roberto Schneck: “A 54 anni la vita ti insegna abbastanza per dire che la mia, è una candidatura per aiutare e non per fare o prestarmi a lotte o polemiche. Mio figlio Luca, come me, ama Albenga e ci vuole vivere quindi, stimolato da tempo anche da tanti amici, ho deciso di rimettermi a disposizione. Dopo 10 anni di assenza non so come andrà questa avventura, ma ho pensato di dare ai moderati di centro destra un’opportunità in più sulla scelta del voto di preferenza. Ho scelto di candidarmi in una Lista Civica e non in una di partito perché da tanto tempo non ho più tessere e quindi vorrei riprendere per gradi. Ho accettato di buon cuore la proposta dell’amico Diego Distilo che conosco ed al quale voglio bene da quando era un ragazzino. Penso che insieme faremo buone cose per Albenga e per la coalizione di Centro Destra”.

E sulla scelta del centrodestra che ha candidato a sindaco Nicola Podio dice: “Conosco Nicola Podio da tanti anni e ci siamo confrontati sui dossier più importanti della nostra città e la pensiamo allo stesso modo, pertanto lo appoggerò lealmente come sindaco. Inoltre, questi venti di guerra mi preoccupano molto. Pertanto sono convinto che, a tutti i livelli, sia giunto il momento per chi ha delle capacità ed esperienze da offrire di mettersi a disposizione. Per tali motivi e quindi per aiutare a ridare autorevolezza e forza ad Albenga, rientro in campo“.

A stretto giro arriva il commento del presidente del consiglio comunale Diego Distilo: “La felicità e l’orgoglio che provo è indescrivibile. Ho fatto il praticantato da geometra dall’architetto Schneck e poi, sempre Roberto, mi ha fatto entrare in politica permettendomi di diventare il più giovane assessore d’Italia dei comuni sopra i 15.000 abitanti. Roberto è un vero amico ed insieme abbiamo vinto tante battaglie e, adesso che è tornato, so che vinceremo anche questa. Schneck è senza dubbio il politico e l’amministratore più esperto e capace che ci sia in questa tornata elettorale. Negli ultimi anni ho visto Albenga diventare facile preda di chiunque debba fare dei tagli come per esempio sulla sanità, o individuare aree per insediamenti inaccettabili come per esempio il centro di detenzione per clandestini”.

Saverio Gaglioti, coordinatore di “Aria nuova per Albenga”, aggiunge: “Il fatto che l’architetto Schneck abbia accettato di venire semplicemente nella nostra Lista Civica la dice lunga sulla sua maturità e generosità e, per questo, lo vogliamo almeno nella posizione di capolista per meglio rappresentarci tutti. Il centrodestraestra non è mai stato tanto unito come oggi ed alle ultime elezioni la nostra Lista ‘Aria Nuova per Albenga’ aveva preso l’incredibile percentuale del 10,5 % e, adesso che abbiamo ritrovato anche il nostro ‘gigante’ in tutti i sensi, non poniamo limite al risultato elettorale che potremo ottenere e, soprattutto, le chiacchiere stanno a zero e per la sinistra la pacchia è finita“.