Albenga 2024, Podio: “Area sportiva e scuole elementari di Campolau in condizioni pietose”

Albenga. “Se c’è una cosa che non mente mai, anche e soprattutto durante una campagna elettorale, è la realtà. Molti cittadini mi hanno segnalato le condizioni di degrado in cui versa l’area sportiva e delle scuole elementari di Campolau. Sono andato a Vadino per un sopralluogo e quello che ho visto è qualcosa di a dir poco indecente”. Lo dichiara il candidato sindaco del centrodestra albenganese Nicola Jacopo Podio.

“Non si tratta solo di danni isolati – spiega -, come un gioco pericolosamente rotto o il campo da basket senza i canestri, ma di un degrado diffuso dell’area e degli impianti adiacenti. Molto probabilmente gli atti di vandalismo sono opera di alcuni ragazzi, ma l’amministrazione non può restare ferma a guardare. Intanto è essenziale ripristinare la situazione e dimostrare che il Comune c’è ed è più forte di questi gesti. Inoltre, attraverso l’utilizzo delle telecamere di videosorveglianza, vanno individuati gli autori di questi episodi. Tutto questo non richiede un grosso sforzo economico, ma è sufficiente programmare gli interventi. Il problema della sicurezza si estende anche all’impianto di riscaldamento dei locali dell’area sportiva, che sono pericolosamente allagati e rappresentano un rischio per coloro che usufruiscono delle strutture circostanti. Non possiamo permettere che un’area sportiva così importante, per la quale sono stati spesi milioni di euro, versi in queste condizioni”.

“Dobbiamo restituire ai ragazzi e alle famiglie albenganesi uno spazio sicuro, decoroso e dignitoso dove poter giocare e stare all’aria aperta. Non ho avuto ruoli in amministrazione in questi anni e sono sceso in campo proprio perché sono convinto che Albenga meriti ben altro. Mi sono candidato con un impegno ben preciso e posso garantire ai residenti di Vadino che quando sarò sindaco questo scempio non sarà accettato. Non sarà accettato a Vadino, così come in tutte le altre zone della città cadute nel degrado”, conclude Podio.