Alassio, sabato 23 marzo al via il “Torneo delle Regioni”

Alassio. Tutto è pronto ad Alassio per ospitare, da sabato 23 a lunedì 25 marzo, l’atteso appuntamento con il “Torneo delle Regioni”, la più importante manifestazione sportiva del calcio dilettantistico organizzata dalla FIGC – LND , con quattro Comitati Regionali coinvolti nel girone A: Toscana, Umbria, Piemonte V.A. e Basilicata.

Le 12 partite in programma ad Alassio – di cui tre under 19, tre under 17, tre under 15 e tre di calcio femminile – verranno disputate nello Stadio Ferrando (via San Giovanni Battista, 21) e saranno a ingresso libero. Si inizia sabato 23 con le partite tra Toscana e Umbria (ore 9.30 under 15, ore 11.30 under 17, ore 14.15 femminile, ore 16.45 under 19); domenica 24 scenderanno in campo le squadre del Piemonte V.A. e quelle dell’Umbria (ore 9.30 under 15, ore 11.30 under 17, ore 14.15 femminile, ore 16.45 under 19) mentre lunedì 25 si sfideranno le formazioni del Piemonte V.A. e quelle della Toscana (ore 9.30 under 15, ore 11.30 under 17, ore 14.15 femminile, ore 16.45 under 19).

In vista dell’importante manifestazione, la società partecipata del Comune di Alassio, Gesco, ha provveduto al rinnovamento dell’impianto di illuminazione con torri faro a led e ad una pettinatura straordinaria del campo di gioco.

“Aspettiamo con entusiasmo e grande soddisfazione questo appuntamento – dichiara il Presidente del Consiglio Comunale di Alassio e consigliere con incarico allo Sport Roberta Zucchinetti – che renderà ancora una volta Alassio protagonista nello sport ai più alti livelli e che creerà un indotto molto significativo in termini di presenze nella nostra città. Desidero ringraziare quanti si sono impegnati per questa iniziativa, a partire dal Presidente Regionale della Figc Giulio Ivaldi, dal responsabile del Centro Tecnico Federale di Alassio Enrico Pira, dal Presidente della società Baia Alassio Auxilium Andreino Durante, e dalla società partecipata Gesco, che gestisce le nostre strutture sportive, per l’ottima collaborazione di sempre e per gli importanti lavori di adeguamento dello Stadio Ferrando in vista di questa manifestazione”.

“Con grande entusiasmo – dichiara il Presidente Regionale della Figc Giulio Ivaldi – abbiamo voluto inserire la Città di Alassio tra le Sedi dove si disputeranno gli incontri del 60° Torneo delle Regioni di calcio a 11 che la Lega Nazionale Dilettanti organizzerà in Liguria a partire dal prossimo 23 marzo. Oltre alle incomparabili bellezze del proprio territorio, Alassio potrà mostrare la ricchezza della propria impiantistica sportiva con lo Stadio Ferrando, tra l’altro sede anche di un Centro Tecnico Federale della stessa Federazione Calcio. Grazie di cuore al Sindaco Melgrati ed a tutta l’Amministrazione Comunale di Alassio per averci voluto riservare questa grande attenzione”.